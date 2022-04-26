Barış Pehlivan: Dilediğiniz insanın adreslerinden cep telefonlarına kadar her bilgisi herkese açık şekilde satılıyor!

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan, "Dilediğiniz insanın adreslerinden cep telefonlarına kadar her bilgisi herkese açık şekilde para karşılığı satılıyor. Özellikle hırsızların, katillerin ve teröristlerin bu parayı verdiği konuşuluyor" dedi.

Pehlivan, yazısında devlete ait internet sitelerinden milyonlarca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının kişisel bilgilerinin çalındığı iddiasına ilişkin olarak, şunları kaydetti:

"On milyonlarca insanın tüm kişisel bilgileri çalındı. En güncel verilerin her isteyene 10 bin liraya satıldığı kulağıma geliyor. İnternetten kolayca girilen açık bir site üzerinden ise tüm Türkiye’deki insanları aylık sınırsız sorgulamanın bin liraya yapılabildiği söyleniyor. Herkesin girebileceği bir Telegram grubunda aynen şöyle yazan bir duyuru bile gördüm:

'Bayrama yakın olduğumuz için: TC.den seri no, aile, GSM, mail, vesikalık, adres... Toplu bir arada panel yüzde 50 indirimle 500 lira!”'

Dilediğiniz insanın adreslerinden cep telefonlarına kadar her bilginin herkese açık şekilde para karşılığı sunulmasından bahsediyorum. Özellikle hırsızların, katillerin ve teröristlerin bu parayı verdiğini yazıyorum.

İddia o ki veriler hem ÖSYM’den hem de Sağlık Bakanlığı sisteminden çalındı. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Halk Sağlığı Yönetim Sistemi’ndeki açıklardan sızıntı olduğu düşünülüyor."

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