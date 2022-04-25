Fatih Portakal: İddia etmiyorum, gerçek, kişisel verilerimiz çalındı; bu bir sanal tecavüzdür

Gazeteci Fatih Portakal, devletin elinde bulunan vatandaşlara ait olan kişisel verilerin hacklenme sonucu ele geçirildiğini söyledi. Medyada iddia olarak yer alan bu olay için "İddia etmiyorum, gerçek, kişisel verilerimiz çalındı" diye Portakal, "Bu bir sanal tecavüzdür" dedi.

Kişisel verilerinin birileri tarafından kendisine ullaştırıldığını söyleyen Portakal, "37 yıl önceki üniversite sınavındaki ÖSYM numaramı attılar bana" dedi. Kendisine ait birçok kişisel verinin ele geçirildiğini söyleyen Portakal hükümetin de muhalefetin de buna kayıtsız kaldığını ancak yaşananların büyük bir skandal olduğunu söyledi.

e-Devlet'in hacklendiği iddiaları yalanlandı.

Ancak bazı gazetecilerin kişisel verilerine nasıl sızıldı?

Fatih Portakal ne yaşadı, hangi kurumlardan yanıt alamadı?

Candan Yıldız soruyor, gazeteci Fatih Portakal yanıtladı.