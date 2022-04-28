Barış Pehlivan: AKP zaafı olanlarla çalışmayı seviyor, iktidar koltuğunu intihar saldırısı gibi kararlara imza attırarak korumaya çalışıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, AKP'den milletvekili aday adayı olan Gezi davası hakimlerinden Murat Bircan'ın eşinin FETÖ'cü çıktığını ve itirafçı olduğunu belirterek, "Tıpkı Sözcü gazetesine FETÖ iddianamesi yazan savcı Asım Ekren’in “Çocuğun cinsel istismarı” konulu bir dosyanın şüphelilerden haksız menfaat temin etmeye çalışmasından hapis cezası alması gibi...

Tıpkı Mansur Yavaş’ın hapsini isteyen savcı Serkan Ucuzcu’nun FETÖ’nün desteğiyle KPSS’den geçmekle suçlanması gibi...

Tıpkı İstanbul’da hukuksuz operasyonlara imza atan Başsavcı İrfan Fidan’ın öğretmen kardeşinin FETÖ suçlamasıyla açığa alınması, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in FETÖ’nün finans ayağından Ali Çelik’le 93 görüşmesinin çıkması gibi... " diye yazdı.

AKP'nin zaafı olanlarla çalışmayı sevdiğini savunan Pehlivan, "İktidar koltuğunu intihar saldırısı gibi kararlara imza attırarak korumaya çalışıyor. Elbet biter" ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN | Gezi Davası'ndaki AKP milletvekili aday adayı hâkimin eşi de FETÖ itirafçısıymış!