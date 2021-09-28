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Barış Pehlivan: AKP yönetimindeki İBB dönemine dair bir yazıyla ilgili karar veren hâkim, AKP yönetimindeki İBB'de yedi yıl boyunca avukatlık yapmış

Pehlivan'ın AKP'li Ravza Kavakcı Kan'ın İBB'den aldığı burslara yönelik yazısı tekzip yayınlandı

28 Eylül 2021 08:00

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden burs için 155 bin dolar ve 59 bin lira alan AKP Milletvekili Ravza Kavakcı Kan hakkındaki yazısı için "cevap ve düzeltme" kararı veren hakimin 2019 yılında avukatlıktan hakimliğe geçtiğini öne sürdü.

Pehlivan, söz konusu kararı veren hakimin, AKP yönetimindeki İBB'de yedi yıl boyunca avukatlık yaptığına işaret ederek, "İyi ki bu öyküdeki bir dönemin belediye çalışanlarından değilim. Haksızlığa uğramayı yeğlerim." ifadelerini kullandı.

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