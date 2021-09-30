Barış Pehlivan: 6 parti "Temel İlkeler Belgesi"ni açıklayacak, parti üyesi olmayan cumhurbaşkanı tarif edilecek

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan; CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi'nin "Temel İlkeler Belgesi" diye adlandırdıkları bir metin üzerinde son rötuşların yapılmasının planlandığını belirterek, "Muhalefet partilerinin iki numaralı isimleri orada çıkan sonucu genel başkanlarının önüne koyacak.

O belgede yazacakları farklı partilerden kaynaklara sordum. Üç başlık öne çıktı:

- Parti üyesi dahi olmayan bir cumhurbaşkanı tarif edilecek.

- Hükümeti düşürmenin güç, kurmanın kolay olduğu bir parlamenter sistem ortaya konacak.

- Bağımsız bir yargı için Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nun, belki başka adla nasıl yeniden düzenleneceği anlatılacak." diye yazdı.

Hazırlanan ortak metnin, 6 partinin genel başkanları tarafından kamuoyuna açıklanacağına işaret eden Pehlivan, "Altı muhalefet partisi liderinin yan yana kameralar karşısına çıkacak olması bir meydan okuma olarak değerlendiriliyor." ifadelerini kullandı.

Yazının tamamı için tıklayın...