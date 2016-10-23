Barış Ödülü Carolin Emcke'ye

Frankfurt Kitap Fuarı, Alman Yayıncılar Birliği Barış Ödülü'nün verilmesiyle sona erdi. Almanya'nın kültür alanındaki en önemli ödüllerinden biri kabul edilen Barış Ödülü'nün sahibi Carolin Emcke oldu. 49 yaşındaki yazar, toplumsal diyalog ve barışa yaptığı katkılar nedeniyle ödüle layık görüldü.

Alman Yayıncılar Birliği Başkanı Heinrich Riethmüller ödül töreninde yazarı "başkalarının ona anlattığını ve bu sırada ne hissettiğini yazıyor, bu genellikle korku, öfke ve çaresizlik oluyor" diyerek tanıttı. Riethmüller yayıncı ve felsefeci Carolin Emcke'nin "şiddetle dil, şiddetle konuşamama arasında bir ilişki olduğunu" ortaya koyduğunu söyledi.

Carolin Emcke, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un da aralarında olduğu yaklaşık bin konuk önünde bir teşekkür konuşması yaptı. Özgürlükçü ve demokratik bir toplum için hep birlikte çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Emcke "sözde dindarlar ve milliyetçi dogmacıların" "emsalsiz ve aykırı bireylerin özgürlüğünü savunan" herkesi ürkütmek istediklerini söyledi. Emcke bu kişiler açısından Müslümanların, sığınmacıların ya da kadınların bir öneminin olmadığını ifade etti.

"Gaddarlaşan dünyaya müdahale etmeli"

Özgürlük ve demokrasiyi savunmanın yorucu bir çaba olduğunu söyleyen yazar, farklı inanç ve pratikler arasında çelişkilerin her zaman olacağını belirtti. "Ama neden öylece geçip gidiliyor?" diye soran Carolin Emcke her bireyin "konuşarak ve davranarak" "bu sürekli gaddarlaşan dünyaya" müdahale etmesinin gerekli olduğunu vurguladı.

Carolin Emcke konuşmasında eşcinsellik ve dini konulara da değindi. Yazar, aşk gibi son derece şahsi bir konunun "başkalarının hayatına müdahale etme, onun haklarını ya da onurunu reddetme hakkını kendinde görecek kadar" önemli olmasının "tuhaf bir tecrübe olduğunu" söyledi. Emcke "İslam düşmanlarının başörtüsüyle ilgilenmesinin" de bununla benzer olduğunu belirtti.

1967 Mülheim an der Ruhr doğumlu olan Carolin Emcke felsefe mezunu ve doktorasını "kolektif kimlik" kavramı üzerine yaptı. Serbest yayıncı olarak Berlin'de yaşayan Emcke bugüne kadar çok sayıda ödüle layık görüldü. Kitapları, makaleleri ve katıldığı etkinliklerle dogmatik düşünceye ve toplumsal kutuplaşmaya karşı çalışmalar yürüten Carolin Emcke'nin dokuzuncu kitabı "Nefrete Karşı" ekim ayında piyasaya çıkacak.

Alman Yayıncılar Birliği'nin 25 bin euroluk bağış içeren Barış Ödülü 1950 yılından beri veriliyor. Ödülü kazanan ünlü isimler arasında Albert Schweitzer (1951), Hermann Hesse (1955), Astrid Lindgren (1978), Siegfried Lenz (1988), Mario Vargas Llosa (1996), Jürgen Habermas (2001) ve Orhan Pamuk (2005) da yer alıyor.

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dpa, kna / EC, MK