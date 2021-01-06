Barış Murat Yağcı, Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde evlilik teklifi etti

Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde diz çökerek evlenme teklifi etti. Nisa'nın teklife ne cevap verdiği ise merak konusu oldu.

Survivor'dan sonra haklarında aşk dedikoduları çıkan Barış Murat Yağcı ile Nisa Bölükbaşı'nın birlikteliğini belgeleyen görüntüler ortaya çıkmıştı. İkilinin öpüşürken çekilen videosu sosyal medyada paylaşıldıktan Yağcı ve Bölükbaşı aşk yaşadıklarını açıklamıştı.

Barış Murat Yağcı, sevgilisi Nisa Bölükbaşı'na İstiklal Caddesi'nde diz çökerek evlenme teklifi etti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı. Nisa'nın evlilik teklifine ne cevap verdiği ise merak konusu oldu.