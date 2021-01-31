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Kültür-Sanat

Barış Manço, Moda'daki evinde düzenlenen konserle anılacak

31 Ocak 2021 22:10

Şarkıcı, besteci, söz yazarı ve televizyon programcısı Barış Manço, Moda'daki evinde düzenlenen bir konserle anılacak.

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