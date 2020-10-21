Barış İçin Müzik'ten 15.yılında çevrimiçi senfonik masal; Şebnem Bozoklu'nun anlatımıyla ‘’Peter ve Kurt’’

Barış İçin Müzik Vakfı çocukları, klasik müzik dünyasının en ünlü eserlerinden biri olan, Sergei Prokofiev’in senfonik orkestra ve anlatıcı için bestelediği ‘’Peter ve Kurt’’ adlı senfonik masalını çevrimiçi olarak yorumladı.

Barış İçin Müzik öğrencilerinin enstrümanları ile icra ettiği ve ünlü oyuncu Şebnem Bozoklu’nun sesiyle hayat verdiği “Peter ve Kurt”, 1 Kasım Pazar günü saat 15.00’de Barış İçin Müzik Vakfı web sitesi ve YouTube kanalı üzerinden izlenebilir.

“Peter ve Kurt”, 1 Kasım’daki prömiyerinin ardından, 31 Aralık 2020 tarihine kadar aynı mecralardan ücretsiz olarak izlenmeye devam edecek.

Çekimleri, Selçuk Metin yönetmenliğinde CRR Konser Salonu’nda Temmuz ayında tamamlanan “Peter ve Kurt” senfonik masal konseri, aynı zamanda Türkiye’de ilk kez bir çocuk orkestrası tarafından çevrimiçi olarak icra edilen bir konser olma özelliği de taşıyor.

Barış için Müzik orkestralarının katılımıyla 200’e yakın gençle birlikte, 23 Nisan’da Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda düzenlenmesi planlanan “Peter ve Kurt” senfonik masal konseri, pandemi nedeniyle iptal olmuştu. Barış İçin Müzik Vakfı çocukları, bu konseri vakfın 15. yıl kutlamaları için özel çevrimiçi bir gösteriye dönüştürdü.

Mayıs ayından itibaren evlerinden çalışmaya başlayan öğrenciler, iki ay boyunca çalışmalarını çevrimiçi olarak devam ettiler.

20. yüzyılın en önemli bestecilerinden biri Prokofiev’in çocuklar için yazdığı ve bugüne dek Sting, David Bowie, Sophia Loren, Sean Connery, Ben Kingsley, Patrick Stewart ve Sharon Stone gibi önemli sanatçılar tarafından seslendirilen “Peter ve Kurt” metninin Türkçe çevirisi öykü yazarı ve çevirmen Tomris Uyar’a, anlatım uyarlaması da tiyatro sanatçısı Genco Erkal’a ait.