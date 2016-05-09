'Barış İçin Akademisyenler'e Almanya'dan ödül

1988 yılından bu yana her yıl barış ve halklar arasında anlayışı geliştirmek için katkıda bulunan kişi ve kurumlara verilen Aachen Barış Ödülü'nün sahibi bu sene Türkiye'den Barış İçin Akademisyenler Girişimi ile Almanya'dan Offene Heide girişimi oldu.Barış İçin Akademisyenler inisiyatifinin "Bu Suça Ortak Olmayacağız" adlı bildirisine imza atan akademisyenler hükümeti Güneydoğu illerindeki askeri operasyonlara son veremeye çağırmıştı.

Bildiriye imza atan akademisyenlerin bir kısmı hakkında soruşturma başlatılmış, bazıları işten çıkarılmıştı. Bildiriye imza attıkları için tutuklanan dört akademisyen Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Yrd. Doç. Dr Meral Çamcı'nın ise Nisan ayının son haftasında çıkarıldıkları mahkeme tarafından tahliyesine karar verilmişti. Akademisyenler “terör örgütü propagandası yaptıkları” iddiasıyla yargılanıyordu.

Aachen Barış Ödül Komitesi tarafından yapılan açıklamada, bu sene verilecek olan ödülle akademisyenlerin yanı sıra savaş ve Türk toplumunu bölme politikasına karşı mücadeleyi desteklemek istendiği belirtildi.

Aachen Barış Ödülü'ne layık görülen diğer girişim Offene Heide'nin ise 20 yıldan daha uzun bir süredir Magdeburg'daki NATO ve Alman Ordusu'nun tatbikat merkezine karşı protestolar yürüten bir oluşum olduğuna dikkat çekildi.

Bin Euro tutarındaki sembolik para ödülü 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde sahiplerine takdim edilecek.