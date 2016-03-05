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Barış İçin Akademisyenler'den 733’nün dosyası birleştirilerek ‘terör’ soruşturması başlatıldı!

Akademisyenlere, "‘Bu suça ortak olmayacağız’ derken suçu kim işlemiştir" sorusu

05 Mart 2016 17:09

Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi"nin yayımladığı bildiriyi imzalayan 733 akademisyen hakkında dosyalar birleşti 'terör soruşturması' başlatıldı.

“Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi”nin yayımladığı bildiriyi imzalayan 733 akademisyen ile ilgili soruşturma dosyaları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesinde toplandı. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcı Vekili İrfan Fidan tarafından bizzat yürütülen soruşturma çerçevesinde ifade işlemlerine de başlandı. Dosyayı yürütmek üzere İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü bünyesinde bir ekip kuruldu.

Vatan gazetesinden Elif Altın'ın haberine göre, 10 kişiden oluşan özel ekip savcılığın talimatı ile hafta başından itibaren ifade işlemlerine başladı. Akademisyenlerin peyder pey ifadeye davet edilecekleri belirtildi. Başsavcı Vekili İrfan Fidan, 733 şüpheli akademisyen hakkındaki soruşturmayı, “teröre yardım ve terör örgütü propagandası yapmak” suçlamaları çerçevesinde yürütüyor. 733 akademisyen arasından imzasını geri çekenlerin de dinlendiği öğrenildi. Söz konusu akademisyenlerin, "PKK’yı aklamak, terör örgütü değil algısını oluşturmaya kalkışmak ve devlet katliam yapıyor algısı ile BM’nin gözlemci göndermeye davet etmek" gibi amaçlarının olup olmadığının araştırıldığı da bildirildi.

 

YÖK’e yazı yazılacak

 

Başsavcılığın soruşturma sürerken diğer taraftan da Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’na 733 akademisyen ile ilgili yazı yazarak haklarında idari işlem yapılmasını talep edeceği bildirildi. Bilindiği gibi bazı üniversite rektörlükleri akademisyenler hakkında re’sen soruşturma başlatmış bazı özel üniversiteler de bildiriye imza atan akademisyenleri işten atmıştı. Bazı akademisyenler ise imzalarını geri çekmişti.

Soruşturma çerçevesinde ifadeye davet edilen akademisyenlere 15 ayrı soru yöneltildiği; “Sizce PKK terör örgütü müdür?”, “Bildiriyi imzalamak üzere baskı ya da tehdit aldınız mı?”, ”Türkiye Cumhuriyeti devleti katliam yapıyor mu?”, “Bildiride geçen ‘bu suça ortak olmayacağız’ derken suçu kim işlemiştir, güvenlik güçleri mi kasdedilmektedir?” ve “Bildirinin halen arkasında mısınız?” diye sorulduğu öğrenildi.

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