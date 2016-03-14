'Barış için Akademisyenler' grubuna yönelik gözaltı, meslektaşları tarafından protesto edildi

Güneydoğu'da yıkıma uğrayan kentlerde 'Akademik nöbet' tutacaklarını açıklayan akademisyenlerin gözaltına alınmasını protesto eden meslektaşları, saat 16.00'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde bir araya geldi. Meslektaşlarına sahip çıkan akademisyenler ise adliye önünde, 10 Mart’ta okunan metni okudu.

Evrensel'de yer alan habere göre; gözaltına alınan akademisyenlerin sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra tekrar emniyet müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi. Akademisyenlerin avukatı Meriç Eyüploğu, Savcı İrfan Fidan’la görüşerek bilgi almak istedi. Ancak bu talep reddedildi. Bunu daha önce de yaşadıklarını ifade eden Eyüpoğlu, “İrfan Fidan görüşmüyor. Bilgi alamıyoruz” dedi.

Gözaltına alınan akademisyenlerin yarın sabah adliyeye götürülmesi bekleniyor.

Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Yrd. Doç. Dr. Meral Camcı gözaltında tutuluyor.