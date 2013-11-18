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Politika

'Barış Gemisi'nde öğrencileri kız erkek katlarına ayırdılar'

CHP'li Nazlıaka: Kat başlarına da göreviller konularak 'Eğer kat değiştiren olursa ilk limanda indireceğiz' diye anonslar yapıldı

18 Kasım 2013 00:55

 

CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın dünyanın dört bir yanından farklı ülkelerden bir araya gelen 800 gencin yer aldığı Türkiye Akdeniz Gençlik Barış Gemisi ile yurt dışı gezisine giden öğrencilerin kız ve erkek olarak katlarına ayrıldığını iddia etti.
CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, CHP'nin Belediye Başkanı adayı Mehtap Özcan Mısırlıoğlu'na destek vermek için geldiği Bolu'da, partisinin kadın kolları tarafından Köroğlu Otel'de düzenlenen 'çay'a katıldı. CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan ile birlikte otele gelen Aylin Nazlıaka, program öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.
 

'Dershaneleri kapatma yersiz ve zamansız bir hamle'

 
Dershanelerin kapatılmasının gündeme gelmesini 'yersiz ve zamansız bir hamle' olarak nitelendiren Nazlıaka, "Çocuklarımızın okullaşma oranında böylesine bir düşme varsa, çocuklarımız farklı bölgelerde farklı performanslar sergiliyorsa, öncelikle bizim bu eğitim sistemindeki fırsat eşitsizliğini çözmemiz gerekiyor. Dershaneler bir sebep değil sonuçtur. Bu fırsat eşitsizliğiyle ilgili sonuçları ortadan kaldırmamız gerekir. Hükümetin şu anda yapmış olduğu hamlenin çok yersiz, zamansız ve aynı zamanda gündem değiştirme amaçlı olabileceğini düşünüyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil" diye konuştu.
 

'Yerel seçimler demokrasi meselesi'

 
Başbakan Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini de değerlendiren Nazlıaka, şunları söyledi:
"Biz Türkiye'de halkların bir arada olmasından yanayız. Ancak demokrasiyi bir pakete koyup açıklayan zihniyetin Türkiye'de demokrasiyi ne noktaya getirdiğini de görüyoruz. O yüzden Türkiye'de demokrasi adına çok fazla hamle olduğunun farkındayız. Bu yerel seçimlerin tek başına bir yerel seçim değil bir özgürlük, adalet ve eşitlik meselesi olduğunu düşünüyoruz. Halk bunun kararını 30 Mart'ta verecek."
 

'Barış Gemisi'nde kız ve erkekleri ayrı katlara ayırdılar'

 
Nazlıaka, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın dünyanın dört bir yanından farklı ülkelerden bir araya gelen 800 gencin yer aldığı Türkiye Akdeniz Gençlik Barış Gemisi'ndeki geziyle ilgili olarak da çarpıcı iddialarda bulundu. Olayı, 'kızlı- erkekli' tartışmasındaki zihniyetin vücut bulmuş hali olarak ifade eden Nazlıaka, şunları söyledi:
 

Tartışmayı Binali Yıldırım başlattı

 
"Bu tartışma dün başlamış bir tartışma değil aslında. Bu tartışmayı ilk olarak Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım 'Üniversiteye gidip baktığımda kızlı erkekli aynı banklarda oturuyorlar. Ben buraya yazılırsam yoldan çıkarım. Ben de gidip başka üniversiteye kaydoldum"' diyerek açtı. Arkasından Trabzon İl Milli Eğitim Müdürü 'Merdivenlerden kızlı erkekli çıkıyorlar bundan rahatsızlık duyuyorum' diyerek devam etti. Yurtlar ayrıldı, yemekhaneler ayrıldı ardından da vagonlar ayrıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı gençleri bir gemiyle seyahate götürdü. Burada katları ayırarak ve kat başlarına görevli koyarak 'Eğer kat değiştiren olursa ilk limanda indireceğiz' diye anonslar yapılmaya başlandı. Artık öylesine bir cinsiyet ayrımı ve kızları erkekleri ayırma hali topluma dayatılmaya başlandı ki bazı telefonlar almaya başladım.
 

Asansörler bile ayrılıyor

 
Anadolu'da bazı asansörlerin kadın ve erkek asansörü diye ayrıldığını, hastanelerde nöbet odalarının kadın doktorlar, erkek doktorlar diye ayrıldığını öğreniyoruz. Kimseye bir yaşam biçimi dayatılmaması gerektiğini düşünüyoruz. 18 yaşını geçmiş gençlerin bu ülkeyi savunma hakkını verdiğimiz, oy kullanma hakkını verdiğimiz ve bir dönem Başbakan'ın milletvekili yapmayı ifade ettiği gençlerin kendi kararlarını verebilecek durumda olduğunu düşünüyoruz."

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