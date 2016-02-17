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Barış Falay'a domuz gribi teşhisi kondu

Tedavi altına alınan Falay'ın hastalığı nedeniyle bir süredir çekimlere katılamadığı ortaya çıktı

17 Şubat 2016 13:03

Geçtiğimiz günlerde rahatsızlanan ve yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Barış Falay'a domuz gribi teşhisi kondu.

Gayrettepe'deki özel bir hastanede tedavi altına alınan Barış Falay'ın bu nedenle bir süredir çekimlere katılamadığı ortaya çıktı. Set ekibini de şoke eden Barış Falay gibi birçok ünlü isme de son dönemde domuz gribi teşhisi konmuştu.

Manken Ebru Şallı'nın oğlu Beren, oyuncu Gamze Topuz'un bir yaşındaki kızı Eliz ve Bülent Ersoy da domuz gibi tehlikesi atlatan isimler arasında yer aldı. 

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