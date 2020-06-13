Barış Falay, Netflix dizisiyle ekranlara dönüyor

Başarılı oyuncu Barış Falay'dan sevenlerine iyi haber geldi. Uzun bir süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu yeni projesiyle izleyici karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Netflix’te yayımlanan Call My Agent dizisinin Türkiye uyarlaması “Menajerimi Arayın” dizisinin başrolü Barış Falay oldu. Falay’ın Canan Ergüder ile başrollerini paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Fatih Artman, Ahsen Eroğlu, Ayşenil Şamlıoğlu gibi isimler de yer alacak.

"Ekranları ben de özledim"

Kayınpederinin rahatsızlığı nedeniyle Ege’ye gittiklerini belirten Barış Falay, yeni iş anlaşması yaptığını da ilk kez açıkladı. “Ben de özledim dönüyorum televizyonlara” diye konuşan oyuncu, yeni rolünün de çok farklı olacağını anlattı.