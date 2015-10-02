Barış Bloku'ndan Ahmet Hakan'a yönelik saldırıya kınama

Barış Bloğu, önceki gece evinin önünde saldırıya uğrayan gazeteci Ahmet Hakan’a yönelik saldırıyı lanetlediklerini belirterek, “Barış Bloku olarak Ahmet Hakan’ı hedef alan bu son saldırının, içine itildiğimiz savaş ortamının tehlikeli yan ürünleri olduğunu biliyoruz” dendi.

Barış Bloku tarafından yapılan yazılı açıklamada, “tetikçiler”in birkaç saat içinde yakalandığına işaret edilerek, “Tezgâh trafik kavgası olarak hazırlanmıştı ama bu kez Mobeseler bozulmamıştı, deliller sağlamdı” dendi.

AKP milletvekili Abdurrahim Boynukalın öncülüğünde bir grup saldırganın iki kez Hürriyet Gazetesi’ni bastığını ve Ahmet Hakan ile Yayın Yönetmeni Sedat Ergin'i tehdit ettiklerini söyleyerek, “Boynukalın bu baskının hemen arkasından AKP Genel Kurulu’nda başkanlık divanına seçilerek ödüllendirilmişti” ifadelerine yer verildi.

Ahmet Hakan’a yönelik saldırının yönlendiricilerinin, hedef göstericilerinin adreslerine ulaşmanın hiçbir hukuki sonuç doğurmadığı belirtilerek, bunun tarihe kayıt düşmek bakımından anlamlı olduğunu söyledi.

Barış Bloku, geçtiğimiz Temmuz ayında Halkların Demokratik Kongresi’nin (HDK) çağrısıyla, siyasi partiler, meslek örgütleri ve hak temelli sivil toplum kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturulmuştu.

Barış Bloku tarafından kaleme alınan basın açıklamasının tam metni şöyle:

“7 Haziran seçimlerinden beri sivil alanda artarak devam eden şiddet eylemleri, bu kez isminin altında “Türkiye Türklerindir” diye yazan Hürriyet Gazetesi’nin önemli yazarlarından biri olan Ahmet Hakan’ı hedef aldı. Gecenin geç saatinde CNN Türk kanalının “Tarafsız Bölge” programından çıkan Hakan, otomobilini izleyen başka bir otomobildeki dört kişi tarafından Nişantaşı’ndaki evinin önünde saldırıya uğradı ve yumruklarla hastanelik edildi. Tetikçiler birkaç saat içinde yakalandı. Tezgâh trafik kavgası olarak hazırlanmıştı ama bu kez Mobeseler bozulmamıştı, deliller sağlamdı.

Kısa bir süre önce Boynukalın soyadlı bir AKP milletvekilinin öncülüğündeki bir grup saldırgan iki kez Hürriyet Gazetesi’ni basmış Ahmet Hakanı ve Yayın Yönetmeni Sedat Ergini tehdit etmişti. Boynukalın bu baskının hemen arkasından AKP Genel Kurulu’nda başkanlık divanına seçilerek ödüllendirilmişti.

Bunlar Ahmet Hakan’a yönelik saldırının yönlendiricilerinin, hedef göstericilerinin, kısaca manevi faillerinin adresini göstermeye yetiyor. Bu adreslere ulaşmak şimdiki halde hiçbir hukuki sonuç doğurmasa da tarihe kayıt düşmek bakımından anlamlıdır.

Barış Bloku olarak Ahmet Hakan’ı hedef alan bu son saldırının, tıpkı 7 Haziran’dan bu yana HDP bürolarına yönelik 400 küsür saldırı gibi, tıpkı Kürt kimlikli işçilere, öğrencilere yönelik linç girişimleri gibi, tıpkı son 3 ay içinde Güneydoğu’da, 21’i çocuk olmak üzere toplam 96 sivil kişinin ölümüne yol açan saldırılar gibi, tıpkı Diyarbakır’daki DHA’ya ve Azadiya Welat gazetesine yönelik baskın gibi, içine itildiğimiz savaş ortamının tehlikeli yan ürünleri olduğunu biliyoruz.

Siyasi çıkarları uğruna ülkemizi bu kanlı çıkmaza sürükleyenleri lanetliyor ve barışa umut bağlayan milyonlar adına, siyasi görüşü, etnik kimliği, inanç kimliği ne olursa olsun, bu vahim gidişe seyirci kalmayı içine sindirmeyen herkesi ortak barış mücadelesine davet ediyoruz.”

Barış Bloku