İstanbul Valiliği'nden 18 gün sonra Ahmet Hakan'a yakın koruma!

Evinin önünde saldırıya uğrayan Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan'ın yakın koruma talebine 18 gün boyunca yanıt vermeyen İstanbul Valiliği, geçtiğimiz gece düzenlenen saldırı sonrası bugün yakın koruma karar aldı. Valilik Ertuğrul Özkök hakkında da koruma kararını aldığını bildirdi.

İsmail Saymaz'ın Radikal'de yer alan haberine göre, Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan geçen gece evinin önünde 4 kişinin saldırısına uğradı. Hakan'ın avukatları tehditler üzerine 18 gün önce yakın koruma talebinde bulunmuş ama İstanbul Valiliği talebe yanıt vermemişti. Hakan'a yapılan saldırı sonrası valilik harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi, bugün Ahmet Hakan'ın avukatı Turgut Kazan'in koruma önlemlerinin arttırılması yönündeki 14 Eylül tarihli dilekçesini işleme koydu. Saldırıya uğrayan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'a yakın koruma verilemesi kararı alındı. Avukatlarının koruma talebinde bulunduğu Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök'e de yakın koruma verilmesi karara bağlandı. Korumalar bugün gün içinde görevlendirilecek.

Star Gazetesi yazarı Cem Küçük’ün "İstersek seni sinek gibi ezeriz. Bugüne kadar merhamet ettik de hala hayatta kalabiliyorsun” şeklindeki köşe yazısı ve AKP Milletvekili Abdurrahim Boynukalın’ın "Evinin önüne gidecektim. Bunlar dayak yememişler hiç. Bizim hatamız bunlara zamanında dayak atmamak oldu” açıklaması üzerine Ahmet Hakan’ın avukatları harekete geçmişti.

Tehditler üzerine savcılığa yapılan suç duyurusunun ardından Ahmet Hakan’ın avukatı Turgut Kazan, İçişleri Bakanı Selami Altınok ile telefonla görüştü. Yakın tehdit olduğu için koruma talebinde bulundu. Bir diğer avukatı Aslı Kazan da 14 Eylül’de İstanbul Valiliği’ne yazılı başvuruda bulunarak, güvenlik önlemlerinin ivedilikle alınmasını istemişti. Ancak 18 gün geçmesine rağmen koruma talebine yanıt verilmemişti.

Saldırıya uğrayan Ahmet Hakan’ın arayan İstanbul Valisi Vasip Şahin'in, "Tedbir alma konusunda biraz geciktiğimizi düşünüyoruz. Sizin korunmanız konusunda gerekli önlemleri alacağız geçmiş olsun" dediği belirtilmişti.