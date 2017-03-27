"Barış bildirisine attığım imzayı geri çekmeyi reddetmem üzerine Işık Üniversitesi'nden kovuldum"

Akademisyen M. Sinan Birdal, Barış İçin Akademisyenler bildirisine attığı imzayı geri çekmemesi üzerine Işık Üniversitesi'ndeki işinden atıldı. Birdal, "Barış İçin Akademisyenler bildirisine attığım imzayı geri çekmeyi reddetmem üzerine 'görülen lüzum' nedeniyle Işık Üniversitesi’nden kovulduğum bildirildi" dedi.
Işık Üniversitesi, “Barış İçin Akademisyenler” bildirisine imza atan akademisyenlerden imzalarını çekmesini istedi. İmzasını çekmeyen akademisyenlerden Evrensel yazarı Sinan Birdal üniversiteden atıldı.
"Hakikati ve özgürlüğü savunmaya devam”
Durumu sosyal medya hesabından duyuran Birdal şu ifadeleri paylaştı:
“Barış İçin Akademisyenler bildirisine attığım imzayı geri çekmeyi reddetmem üzerine “görülen lüzum” nedeniyle Işık Üniversitesi’nden kovulduğum bildirildi. Öğrencilerime ve meslektaşlarıma tekrar kavuşmak umuduyla hakikati ve özgürlüğü savunmaya devam.”