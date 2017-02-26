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Barış İçin Akademisyenler: Acımız ve öfkemiz çok büyük

"Mehmet Fatih Traş'ı unutmayacağız!"

26 Şubat 2017 21:57

Barış İçin Akademisyenler, barış imzacısı Mehmet Fatih Traş'ın yaşamını yitirmesine dair açıklama yaptı.

Evrensel'de yer alan habere göre Barış İçin Akademisyenler, barış imzacısı olan ve sözleşmesinin Çukurova Üniversitesi tarafından yenilenmemesi sonrası girdiği bunalımla intihar eden Mehmet Fatih Traş için açıklama yayımladı.

Açıklama şöyle:

"Bu suça ortak olmayacağız!" başlıklı metnin imzacılarından Mehmet Fatih Traş'ı 25 Şubat 2017 tarihinde kaybettik. Mehmet Fatih Traş'ın ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

"Sevgili meslektaşımızı bu elim sona sürükleyenler bugün üniversitelerin, devletin yönetici koltuklarında oturmaktadır. Sorumluları, dolayısıyla ölümünde dahil olanları tanıyoruz, yargılanmaları için gereken mücadeleyi sonuna kadar yürütmekte kararlıyız.

"Mehmet Fatih Traş'ı unutmayacağız!" 

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