Sözleşmesi yenilenmeyen imzacı akademisyen intihar etti

arış İçin Akademisyenler’in “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza attığı gerekçesiyle Beşiktaş'taki terör saldırısından sonra sözleşmesine son verilen Çukurova Üniversitesi Araştırma Görevlisi Mehmet Fatih Traş intihar etti.

Evrensel gazetesinin haberine göre, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler bölümünde sözleşmeli olarak ders verirken Beşiktaş’taki bombalı saldırı sonrası hedef gösterilen ve barış imzacısı olduğu için sözleşmesine son verilen Arş. Gör. Mehmet Fatih Traş, başvuruda bulunduğu üniversiteler tarafından da kabul edilmeyince bunalıma girerek Mersin’deki evinde yaşamına son verdi.

Yönetim kurulunda hedef gösterildi

Çukurova Üniversitesi’nde haziran ayında doktorası biten Traş, üniversitede kadro gelinceye kadar sözleşmeli olarak derslere girmeye başladı. Traş, sözleşmeli olarak üniversitede çalışmaya devam ederken 10 Aralık Beşiktaş saldırısı sonrası hedef gösterilerek görevine son verildi. Yurt dışındaki bir burs fonuna yazdığı mektupta olayı anlatan Traş, Beşiktaş sadırısının ardından gerçekleşen bir fakülte kurulunda Kamu Maliyesi Bölümü’nden Doç. Dr. Haşim Akça’nın saldırının ardından Türkiye’nin çok hassas bir dönemden geçtiğini söyleyerek kendisini PKK sempatizanlığı ile itham etmesi üzerine sözleşmesinin iptal edildiğini söylemiş. Mektupta Akça’nın aynı toplantıda MİT’in “Yönetim kimi istihdam ettiğini biliyor mu?” diye sorduğunu ve HDP mitinglerine katıldığı bilgisini verdiğini belirtmiş. Traş, Fakülte’nin 15 Aralık tarihinde aldığı kararla “Görülen lüzum üzerine” denilerek oy birliği ile görevden alınmış.

Mektupta anlatıldığına göre Traş, Türkiye'deki bazı üniversitelere başvurmaya karar verip, Aralık 2016'da Mardin Artuklu Üniversitesi'ne öz geçmişini göndermiş. Ancak başlangıçta nitelikleriyle ilgili oldukça olumlu tepki alan Traş, birkaç saat sonra aranarak “Barış Bildirsi”ne imza attığı için kabul edilmesinin mümkün olmadığı söylenmiş. Ocak 2017'deki bir başka girişimi sırasında Çukurova Üniversitesi'nden bir başka akademisyenle İstanbul Aydın Üniversitesi ile temasa geçen Traş, ertesi görüşmeye çağrılıp, iki buçuk yıllık sözleşme ile İktisat ve Maliye Bölümü'nde çalışma teklif edilmiş. Teklifi kabul eden Traş, ertesi gün yine aynı gerekçe ile kabul edilemeyeceğini öğrenmiş.

"Barışı savunmanın karşılığı bu olmamalı"

Traş’ın intihari ile ilgili görüşünü aldığımız Eğtim Sen Adana Şube Başkanı Ahmet Karagöz, emek ve demokrasiyi savunmanın zor olduğu bir süreçten geçildiğini belirterek savaş karşısında barışı savunma cesareti gösterdiği için ödüllendirilmesi gereken akademisyenlerin, atılmasının, tutuklanmasının ahlaki olmadığını, bunun karşılığının bu olmaması gerektiğini ifade etti.

Son KHK ile ihraç edilen akademisyenlerden olan Yrd. Doç. Dr. Taylan Koç, Traş’ı hedef gösteren şahsın 10 Aralık saldırısı sonrası kendilerini de hedef gösterdiğini belirterek kendilerinin ihraç edildiğini Traş’ın da intihar ettiğini söyledi.

"Akademisyenler dayanışma göstermeli"

Gazetemize konuşan Çukurova Öğretim Elemanları Deneği Başkanı Prof. Dr. Haydar Şengül, yaşananların akademi üzerinde oluşturulan iklimin, akademisyenlerin bir günah keçisi, ötekileştirilmesinin sonucu olduğunu ifade etti. Barışı istemek gibi bir düşünce ve ifade özgürlüğünün bu kadar ağır sonuçlarının olmaması gerektiğini dile getiren Şengül, akademiyi bu hale düşürülmesine karşı dayanışma içerisinde olunmazsa yaşanan sürecin buna benzer örneklere gebe olduğunu söyledi.