İhraç edilen akademisyenler: Bize her yer akademi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen panele katılan ihraç edilen akademisyenler "Bize her yer akademi" dedi. Olağanüstü Hal kapsamında görevlerinden ihraç edilen akademisyenler "Bizimle birlikte eleştirel düşünce de üniversitelerden ihraç edildi" diye konuştu.

Cumhuriyet'in haberine göre, Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından düzenlenen ‘İhraç ve Fazlası’ başlıklı panele çok sayıda akademisyen, milletvekili, gazeteci ve öğrenci katıldı. Üniversitelerde yaşanan ihraçlar ve Türkiye’nin geleceğinin masaya yatırıldığı panelde CHP Ankara milletvekili Şenal Sarıhan, akademisyenlere yapılan saldırıların halkta sarsıntı yarattığını ve yapılacak referandumda halkın kendiliğinden ‘Hayır’ oyuna örgütlendiğini söyledi.

HDP Mardin milletvekili Mithat Sancar 35 yılının Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu’nda geçtiğini söyleyerek “Korkutularak, sindirilerek sandığa gidilmesi için çalışıyorlar. Tarihte de otoriter sistem kurmak isteyenlerin hepsi önce akademisyenlere saldırmıştır. Durum çok ciddi ama umutsuz değil tam tersi ciddi değil ve umutsuz olsaydı o zaman korkmalıydık” diye konuştu.

Gazetemizin tutuklu muhabiri Ahmet Şık’ın kardeşi Bülent Şık da Akdeniz Üniversitesi’nde görevinden KHK ile ihraç edilenler arasında. Barış Bildirisi’ne imza atan akademisyen olduğunu söyleyen Şık, “Geçen yıl Barış Bildirisi’ne attığımız imza iktidar tarafından kullanıldı” dedi. Üniversitede muhalif olarak kodlanan insanların muhalif olma gibi bir dertlerinin olmadığını belirten Şık, “Gündelik hayata sinen agresiflik eninde sonunna insanların hayatını kirletir. Bizim derdimiz iktidarın yakıcı diline karşı dilimizi nasıl dolaşıma sokmalıyız olmalı” ifadelerini kullandı.

Her yer akademi

Milletvekillerinin ardından Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Prof. Dr. Funda Başaran “Dayanışma Akademisi, son KHK ile oluşmadı. 1 Eylül’den bu yana başlayan bir pratikti” diyerek bu akademiyle atölyeler ve sokak derslerinin başladığını bildirdi. ‘Hayır gitmiyoruz’ söyleminin anlamını açıklayan Başaran “Hayır gitmiyoruz demek bizi akademiden dışlayamazsınız, biz her yeri akademiye çevireceğiz demektir” ifadelerini kullandı.

Dr. Cenk Yiğiter de Ankara Üniversitesi Rektörü Erkan İbiş tarafından ihraç edildikten sonra kınama cezası aldığı söyleyerek, “Erkan İbiş, AKP’nin siyaset akademisinde ders anlatıyordu. Bİ- MER üzerinden şikâyet ettim. Ankara Üniversitesi mailine de bunu gönderdim. Bunun üzerine Rektör’ü itibarsızlaştırdığım gerekçesiyle soruşturuldum. Madem AKP’nin siyaset akademisinde ders anlatmak itibarsızlaştırıyor, anlatma” dedi.