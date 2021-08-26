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Kültür-Sanat

Barış Bıçakçı'dan yeni öykü kitabı: Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme

İletişim Yayınları’ndan çıkan “Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme” 10 Eylül'de raflarda

26 Ağustos 2021 11:42

Yazar Barış Bıçakçı, “Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme” öykü demetiyle bir kez daha okurlarıyla buluşacak.

İletişim Yayınları’ndan çıkan Bıçakçı’nın “Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme”  kitabı, 10 Eylül’de kitapçılarda olacak. 

 

Barış Bıçakçı'nın eserleri:

Herkes Herkesle Dostmuş Gibi...             İletişim Yayınları / İstanbul          2000      Roman

Veciz Sözler       İletişim Yayınları / İstanbul          2002      Hikâye

Aramızdaki En Kısa Mesafe         İletişim Yayınları / İstanbul          2003      Hikâye

Bizim Büyük Çaresizliğimiz           İletişim Yayınları / İstanbul          2004      Roman

Baharda Yine Geliriz       İletişim Yayınları / İstanbul          2006      Roman

Bir Süre Yere Paralel Gittikten Sonra      İletişim Yayınları / İstanbul          2008      Hikâye

Sinek Isırıklarının Müellifi             İletişim Yayınları / İstanbul          2011      Roman

Seyrek Yağmur İletişim Yayınları / İstanbul          2016      Roman

Kurbağalara İnanıyorum - Edebiyat Üzerine Yazışmalar İletişim Yayınları / İstanbul          2016      Eleştiri

Tarihî Kırıntılar   İletişim Yayınları / İstanbul          2019      Roman

Deneme-Mektup: Kurbağalara İnanıyorum: Edebiyat Üzerine Yazışmalar (Ayhan Geçgin ve Behçet Çelik ile 2016),

barış bıçakçıDoğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme10 eylüliletişim yayınları
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