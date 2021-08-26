Barış Bıçakçı'dan yeni öykü kitabı: Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme

Yazar Barış Bıçakçı, “Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme” öykü demetiyle bir kez daha okurlarıyla buluşacak.

İletişim Yayınları’ndan çıkan Bıçakçı’nın “Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme” kitabı, 10 Eylül’de kitapçılarda olacak.

Barış Bıçakçı'nın eserleri:

Herkes Herkesle Dostmuş Gibi... İletişim Yayınları / İstanbul 2000 Roman

Veciz Sözler İletişim Yayınları / İstanbul 2002 Hikâye

Aramızdaki En Kısa Mesafe İletişim Yayınları / İstanbul 2003 Hikâye

Bizim Büyük Çaresizliğimiz İletişim Yayınları / İstanbul 2004 Roman

Baharda Yine Geliriz İletişim Yayınları / İstanbul 2006 Roman

Bir Süre Yere Paralel Gittikten Sonra İletişim Yayınları / İstanbul 2008 Hikâye

Sinek Isırıklarının Müellifi İletişim Yayınları / İstanbul 2011 Roman

Seyrek Yağmur İletişim Yayınları / İstanbul 2016 Roman

Kurbağalara İnanıyorum - Edebiyat Üzerine Yazışmalar İletişim Yayınları / İstanbul 2016 Eleştiri

Tarihî Kırıntılar İletişim Yayınları / İstanbul 2019 Roman

Deneme-Mektup: Kurbağalara İnanıyorum: Edebiyat Üzerine Yazışmalar (Ayhan Geçgin ve Behçet Çelik ile 2016),