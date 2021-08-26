Barış Bıçakçı'dan yeni öykü kitabı: Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme

Yazar Barış Bıçakçı, “Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme” öykü demetiyle bir kez daha okurlarıyla buluşacak.
İletişim Yayınları’ndan çıkan Bıçakçı’nın “Doğum Lekesi Gibi Bir Gülümseme” kitabı, 10 Eylül’de kitapçılarda olacak.
Barış Bıçakçı'nın eserleri:
Herkes Herkesle Dostmuş Gibi... İletişim Yayınları / İstanbul 2000 Roman
Veciz Sözler İletişim Yayınları / İstanbul 2002 Hikâye
Aramızdaki En Kısa Mesafe İletişim Yayınları / İstanbul 2003 Hikâye
Bizim Büyük Çaresizliğimiz İletişim Yayınları / İstanbul 2004 Roman
Baharda Yine Geliriz İletişim Yayınları / İstanbul 2006 Roman
Bir Süre Yere Paralel Gittikten Sonra İletişim Yayınları / İstanbul 2008 Hikâye
Sinek Isırıklarının Müellifi İletişim Yayınları / İstanbul 2011 Roman
Seyrek Yağmur İletişim Yayınları / İstanbul 2016 Roman
Kurbağalara İnanıyorum - Edebiyat Üzerine Yazışmalar İletişim Yayınları / İstanbul 2016 Eleştiri
Tarihî Kırıntılar İletişim Yayınları / İstanbul 2019 Roman
Deneme-Mektup: Kurbağalara İnanıyorum: Edebiyat Üzerine Yazışmalar (Ayhan Geçgin ve Behçet Çelik ile 2016),