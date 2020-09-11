Barış Atay'dan Terkoğlu'na Soylu mesajı: Dikkat et, insanları hedef gösteriyor

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Barış Atay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “O berduşa sesleniyorum. Ben senin gibi birinin adamı değilim, milletin adamıyım. Kimlerle iş tuttuğunuz da belli, kime uşaklık yaptığınız da belli” dediği Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu’na “Kendine dikkat et” dedi.

Twitter hesabından paylaşım yapan Barış Atay, “Lütfen kendine dikkat et Barış Terkoğlu. Bu şahıs, insanları hedef gösteriyor. Tabi kendisi gelmiyor ama hangi sokak arasında, hangi emir kulları var bilemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Soylu: O berduşa sesleniyorum ben senin gibi birinin, öbürünün adamı değilim

Soylu, Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu'nu hedef alarak sert sözlerle eleştirilerde bulundu. "Yalanı ve ihaneti muhatap almazsanız hata edersiniz. Muhatap olacaksınız" diyen Soylu, Terkoğlu'nun adını anmadan, "O berduşa sesleniyorum ben senin gibi birinin, öbürünün adamı değilim, bu milletin adamıyım. Kimin adamın olduğun da belli. Kimlerle iş tuttuğunuz da, kime uşaklık yaptığınız da belli" ifadelerini kullandı.

Barış Terkoğlu ne demişti?

Terkoğlu, "Nihayetinde, Soylu’nun uzun süredir direndiği, kendisinin önüne isim konduğunda kimilerini savunduğu bakanlık çalışanlarına operasyon gerçekleşti" düşüncesini dile getirmiş, ""Konuşulan o ki bir süredir İçişleri Bakanlığı’nda FETÖ birikimine yönelik olarak devletin güvenlik bürokrasisi adım atmak istiyordu. Ancak her seferinde attıkları adım Soylu’ya çarpıyordu. Verilen istatistiki bilgilere göre FETÖ’nün TSK’den sonra en kritik örgütlenmeyi gerçekleştirdiği bakanlıkta ayıklanan FETÖ mensubu oranı yüzde 3 buçuktu. Nihayetinde, Soylu’nun uzun süredir direndiği, kendisinin önüne isim konduğunda kimilerini savunduğu bakanlık çalışanlarına operasyon gerçekleşti. Konuşulan o ki önümüzdeki günlerde kaymakamlara yapılan operasyonu Emniyet takip edecek" ifadelerini kullanmıştı.

Barış Atay saldırıya uğramıştı

31 Ağustos’ta İstanbul’un Kadıköy'de bir grup, arkadaşıyla birlikte gittiği bir mekândan çıkan Barış Atay'a 'vatan haini' diyerek saldırdı. Grubun yere düşürdükten sonra tekmelemeye başladığı Atay, Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne götürüldü. Atay'ın travma ve kaburgalarında kırık şüphesiyle tedavi altına alındı.

Hastanede ifadesi alınan Atay, saldırganlar hakkında şikayetçi oldu, ifadesinde ise "Bu olayın faili kendisine yönelik eleştiriyi alıntılayıp beni hedef gösteren Süleyman Soylu'dur" dedi. Saldırıdan önceki saatlerde TİP Hatay Milletvekili Barış Atay, Siirt’te intihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İpek Er’e "nitelikli cinsel saldırı’ suçlaması ile tutuklanan ve sonrasında tahliye edilen Musa Orhan'a ait olduğu iddia edilen telefon mesajları ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Atay, paylaşıma İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu etiketleyerek, "Sen bir seri tecavüzcüyü korudun, kolladın. Hayatın boyunca her fırsatta yüzüne vurulması, asla unutmaman için uğraşacağız" diye yazdı.

Soylu ise, Atay'ın söz konusu paylaşımını alıntılayarak, "Tecavüzcü PKK yöneticilerinin talimatıyla HDP'den milletvekili olan PKK ve DHKP-C artığı; benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da senden tam tecavüzcü olur... Tuma’nın kollayıcısı, dikkat yakalanma..." diye yanıt verdi.

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