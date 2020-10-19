Barış Atay'dan Bahçeli'nin "askıda ekmek" kampanyasına tepki: Utanmadan bir de fotoğraf paylaşmışlar!

TİP Milletvekili Barış Atay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "askıda ekmek" kampanyasını eleştirdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, ekmek fiyatlarındaki artışa tepki olarak 'askıda ekmek' kampanyası başlattığını duyurmuştu. Bahçeli'nin bu kampanyası, muhalefet partileri tarafından ekonominin kötü gidişin bir göstergesi olarak yorumlandı.
Twitter hesabından paylaşım yapan Atay da, "Böyle olmamış. Almak zorunda kalanların bir de isimlerini yüksek sesle de okusaydınız. Utanmadan bir de fotoğraf paylaşmışlar" diye yazdı.
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) komisyonunda alınan karara göre, İstanbul'da ekmeğin kilogram fiyatı 6.25 Türk lirasından 7.50 Türk lirasına çıktı. Böylece 200 gram ekmek 1.25 Türk lirasından 1.50 Türk lirasına, 240 gram ekmek de 1.50 Türk lirasından 1.75 Türk lirasına yükseldi.
Türkgün Gazetesi'nin haberine göre, MHP zamma tepki olarak "askıda ekmek" kampanyasına başladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, "Hali vakti yerinde her vatan evladı, kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli, eğer 2 ekmek alacaksa 3 ekmek parası ödemeli. Unutmayalım ki inancımız 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ esasına dayanmaktadır." açıklamasında bulundu.
TIKLAYIN - MHP 'askıda ekmek' kampanyası başlattı
TIKLAYIN - MHP'den Bahçeli'nin 'askıda ekmek' kampanyasını eleştirenlere tepki: Ekonominin batakta olduğu çıkarımında bulunan densizler çekilin!