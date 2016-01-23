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Barış Arduç'un yokluğu Kiralık Aşk'a kötü bir ilk yaşattı

Barış Arduç, hastalığı nedeniyle dizinin dün akşam yayınlanan 30'uncu bölümünde yer almadı

23 Ocak 2016 12:41

Yaz sezonunda başlayan ve yayınlandığı ilk günden bu yana reytinglerde hep zirvede olan Kiralık Aşk dizisi, şiddetli gribal enfeksiyon hastalığı nedeniyle dün yayınlanan 30'uncu bölümünde başrol oyuncusu Barış Arduç'un yokluğunda ekranlara geldi. Arduç'un çekimlere katılamaması nedeniyle dün akşam flasbackler (geriye dönüş) ile ekrana gelen dizinin son bölümü reytinglerde ilk defa 3. sıraya düştü. 

Başrollerini Elçin Sangu ve Barış Arduç'un paylaştığı dizinin son bölümü Total'de 7.38'le 3. sırada yer alırken, AB izleyici grubunda yine zirvedeki yerini korudu. 

Kiralık Aşk, daha önceki tüm bölümlerinde zirveyi kimseye bırakmamıştı. Ara sıra Fox TV'de yayınlanan Karagül dizisine koltuğunu kaptıran, ancak 2. sırada yer alan dizi hem Total hem de AB seyirci grubunda reyting rekorları kırıyordu. 

Reytinglerde ilk 10 sıralaması (22 Ocak 2015)

Üç hafta boyunca dizide yer almayacağı açıklanan Barış Arduç'un yokluğunun, ilerleyen bölümlerde dizinin reytinglerini ne kadar etkileyeceği merak konusu oldu. 

Dizinin dün akşamki bölümünde bir sürpriz yaşanmış, Barış Arduç bir sahnede web cam ile yer almıştı.

 

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