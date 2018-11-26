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Barış Arduç'tan milyonluk anlaşma

Oyuncu Barış Arduç bir otomobil markasıyla el sıkıştı. Arduç'un bu anlaşmadan 3 milyon TL alacağı iddia edildi

26 Kasım 2018 18:27

 

Oyuncu Barış Arduç'un bir otomobil markasının reklam yüzü olması karşılığında 4 milyon lira kazanacağı öne sürüldü.

Milliyet'ten Mesut Yılmaz'ın haberine göre; Arduç'un film gibi çekilen reklam için 3 milyon TL aldığı iddia edildi.

Arduç'un daha önce de yüzü olduğu markalardan elde ettiği kazançları gayrimenkule yaptığı öne sürüldü.

Ünlü oyuncu gelecek sene ekranda olacak yeni dizi projesi için çalışmalara da başlarken arkadaşı Engin Öztürk'le bir restoran açacağı da iddialar arasında yer aldı.

31 yaşındaki Arduç'un Star TV ekranlarında yayınlanan Kiralık Aşk dizisiyle yıldızı parlamıştı.

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