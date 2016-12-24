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Barış Arduç: Evdeyken eşofman üstüne giyeceğim tişörtü bile uyumlu seçerim

"Smokin giymeyi çok seviyorum ve bence her centilmenin özel dikim bir takımı olmalı"

24 Aralık 2016 16:03

‘Kiralık Aşk’ dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle ünlenen Barış Arduç, centilmenliği sadece kadınlara değil tüm canlılara değer vermek olarak nitelendirerek "Evdeyken eşofman üstüne giyeceğim tişörtü bile uyumlu seçerim" dedi. Arduç giyinmenin hayatında çok önemli bir yere sahip olduğun belirterek "Smokin giymeyi çok seviyorum ve bence her centilmenin özel dikim bir takımı olmalı" diye konuştu.

GQ dergisinin 'Yılın Konuşulan Adamı' seçlen Arduç dergiye verdiği söyleşide, “Aile bağları güçlü biri olarak, gelecekte ben de kendi ailemi kurmak istiyorum. İşinde başarılı olduğu kadar ailesiyle de kaliteli zaman geçirebilen iyi bir baba olmak en büyük hedefim” ifadesini kullandı.

Kiralık Aşk dizisinde canlandırdığı ulaşılmaz erkek Ömer karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Arduç, “Bu kadar sevginin sorumluluğu çok fazla ama yaptığınız işin karşılığını sevilerek alıyorsunuz. Bu apayrı bir mutluluk benim için” şeklinde konuştu.

Hayranlarına, “Biliyorum, dünyanın şu anki halinde bu çok zor ama ne olursa olsun pozitif kalmanın formülünü bilmek gerek” şeklinde tavsiye veren oyuncu, “Günümüzde artık değerli olan, her şeye rağmen mutlu olabilmek, yoksa elinizdeki hayatı kaçırırsınız” şeklinde konuştu.

Centilmenliği, sadece kadınlara değil tüm canlılara değer vermek olarak nitelendiren Arduç için iyi giyinmek de bu tanım içinde önemli bir yere sahip.

“Evdeyken eşofman üstüne giyeceğim tişörtü bile uyumlu seçerim” diyen oyuncu, “Smokin giymeyi çok seviyorum ve bence her centilmenin özel dikim bir takımı olmalı” dedi.

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