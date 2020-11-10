Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor

Katıldığı bir müzik yarışması ile tanınan ve trafik kazası nedeniyle genç yaşta hayatını kaybeden sanatçı Barış Akarsu'nun 28 yıllık yaşam hikâyesi film oluyor.

Katıldığı bir müzik yarışmasıyla adını duyuran Barış Akarsu kısa sürede Türkiye’nin sevgisini kazanmıştı. Sesinin Cem Karaca'ya benzetilmesiyle dikkat çeken şarkıcı 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu genç yaşta hayatını kaybetmişti.

Kısa süre önce Akarsu’nun hayatının film olacağı konusunda instagramdan yapılan açıklama sonrasında, en çok sorulan soru filmin başrol oyuncusunun kim olacağı yönünde oldu. Konu hakkında henüz açıklama yapılmazken, filmin vizyona gireceği tarih henüz bilinmiyor.