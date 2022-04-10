Barış Akarsu'nun hayatı film oluyor

Müslüm Gürses, Bergen ve Dilberay'ın ardından 2007'de hayata veda eden şarkıcı Barış Akarsu'nun yaşamının da beyazperdeye taşınmaya hazırlandığı öğrenildi.

Son yıllarda biyografi filmleri sıkça beyazperdede yer almaya başladı. Kamuoyuna mâl olmuş kişilerin beyazperdeye yansıyan hayatları, izleyiciler tarafından büyük ilgi görüyor. 'Müslüm' ve 'Dilberay'ın ardından şarkıcı Bergen'in hayatı da sinemaya taşınmıştı.

Son olarak 14 yıl önce Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun yaşamı da beyazperdeye aktarılmaya hazırlanıyor.

Ayrıca Akarsu'ya hayat verecek isim hakkında da sürpriz bir iddia ortaya atıldı. tv100'ün haberine göre; 28 yaşında toprağa verilen Barış Akarsu'yu filmde İsmail Ege Şaşmaz canlandıracak.