Barış akademisyenleri üniversite kuruyor

Çoğu Türkiye'de çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler ile işten atılan akademisyenler internet üzerinden ders verecekleri bir üniversite kuruyor: Off Üniversitesi.

Türkiye'de kendilerine “Barış İçin Akademisyenler” adını veren, farklı üniversitelerinden 2 binin üzerinde akademisyenin çoğu, "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriyi imzalamalarının ardından ya yargılandılar ya da işlerini kaybettiler. Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile işini kaybeden akademisyenlerin bir bölümü Almanya'ya gelerek buradaki üniversitelerde akademik çalışmalarını sürdürmeye başladı. Bu akademisyenlerin bir kısmı ise geçen haziran ayında "Barış için Organizasyon" adlı bir dernek kurdu. Şimdi ise internet üzerinden ders verebilecekleri bir akademi kuruyorlar: Off Üniversitesi.

7 Ekim'de tanıtılıyor

Üniversitenin kuruluş aşamasında yer alanlardan akademisyenlerden biri de barış bildirisine imza atan Erbatur Çavuşoğlu. Berlin'de yaşayan Çavuşoğlu, DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, "Fikir haziran ayında kurulan bir dernekle başladı aslında. Derneği kurduk. Şimdi 7 Ekim Cumartesi günü "Barış için zor sualler" başlıklı, bir hafta sürecek, internet üzerinden izlenebilecek bir konferans düzenleyeceğiz. Amacımız bu konferans sonrasında dünyanın her yerinden öğrencilere internet üzerinden ders vermek, eğitim vermek. Uzun vadedeki hayalimiz ise gerçek bir üniversite olup, günün birinde öğrencilere diploma da verebilmek" diye konuştu.

Türkiye'de akademik özgürlüklerin kısıtlandığı bir dönem yaşandığını söyleyen Çavuşoğlu, KHK'larla işini kaybetmiş akademisyenlerle, nitelikli akademisyenlerden mahrum olan öğrencileri buluşturmayı istediklerini belirtti. Çavuşoğlu neden internet üzerinden eğitim vermeyi planladıklarına dair soruya ise, "Çünkü birçok insanın mobilitesi, hareketliliği kısıtlı. Akademisyenlerden bazıları seyahat özgürlüğünü kaybetti, pasaportları iptal edildi, kimisi ekonomik nedenlerden ötürü seyahat edemiyor, kimisi yurt dışında. Dolayısıyla internetin verdiği imkânları kullanarak böyle bir online üniversiteyi, barışa hasret tüm coğrafyalara bilimi yaymak amacıyla kurmak niyetindeyiz" dedi.

Adı neden Off Üniversitesi

Çavuşoğlu, Off adını kullanmalarının nedenlerinden birinin, üniversitenin, sistemin dışına itilmiş öğretim üyeleri tarafından kurulması olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Biz zaten üniversitenin içinde görev yaparken de kurumsal olarak üniversitelerin yapısına dair eleştirilere sahiptik. Bizim hayal ettiğimiz şey, bu üniversitenin dışında daha özgür, daha az hiyerarşik, daha yatay, ilişkileri de kurabileceğimiz alternatif bir eğitim. Onun için doğrudan üniversiteyi çağrıştırmayan, üniversitenin dışında imkânları da çağrıştıran bir isim olsun istediğimiz için Off University adı seçildi. Tabii derneğimizin adı da Almanca Organisation für Frieden, kısaltması Off" dedi.

Hangi dilde dersler verilecek?

Üniversitenin Türkiye'deki barıştan yola çıktığını söyleyen Çavuşoğlu,ilk aşamada Türkçe, Almanca ve İngilizce dersler verileceğini söyledi. Ancak dünyanın birçok yerinde eğitim hakkı elinden alınmış öğrenciler ve akademik özgürlükleri sınırlandırılmış akademisyenler olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, ileride farklı dillerde eğitim de verebileceklerini kaydetti.

Off Üniversitesi'nin eğitim kadrosundaki öğretim üyelerinin çoğu KHK'larla işini kaybetmiş akademisyenler. Bu akademisyenlerin bir kısmı yurt dışında, bir kısmı ise Türkiye'den dersler verecek. Ancak kadroda Almanya ve diğer ülkelerden bilim insanları da yer alıyor.

İlk aşamada 16 ders verilecek. Temel çıkış noktası barış olacak. Üniversitenin kurucularından Çavuşoğlu, derslerin içeriği hakkında şu bilgiyi verdi:

"Barış söz konusu olunca bunu herhangi bir biçimde sınırlandırmak söz konusu değil. Bu halk sağlığını da ilgilendiren bir konu, ekolojiyi de, sosyolojiyi de, mühendislik bilimlerini de... Gerçekten de bize yapılan başvurular çok farklı disiplinlerden. Doğa bilimlerinden de var, toplum bilimlerinden de var. Barış herkesi ilgilendiren bir konu. Birileri kendilerini barış hakkında konuşmaya istekli görüyorsa ve söyleyecek sözü olduğuna inanıyorsa, elbette ona burada ders açmak mümkün."

Resmi statüsü yok

Off Üniversitesi resmi olarak "üniversite" statüsüne sahip değil. Dolayısıyla üniversitenin internet üzerinden vereceği dersleri takip eden öğrenciler diploma alamayacak. Ancak üniversite girişimcileri bu soruna çözüm arayışında. Bu kişilerden biri de inisiyatifte yer alan isimlerden Dr. Julia Strutz. Akademik hayatına 10 yıl boyunca İstanbul'da devam eden Strutz geçen sene Almanya'ya dönmüş. Akademisyen Strutz, Off Üniversitesi'nin resmi olarak tanınan üniversitelerde ders veren profesörlerle işbirliğine giderek bir çeşit işbirliği yaratmaya çalışacağını söyledi. Dr. Strutz, "Böylece bu profesörlerle Türkiye ya da başka ülkelerdeki öğretim üyeleri işbirliğine gidebilir ve öğrencilere ortak kurslar, dersler verebilirler" dedi.

Dersler ücretsiz

Üniversitenin internet üzerinden vereceği eğitimler ücretsiz olacak. Öğretim üyelerine ise kurulan yardım fonu sayesinde ödeme yapılacak. Çavuşoğlu, "Öğretim üyelerinin büyük bir kısmı işlerini kaybetmiş olduğu için onlara sembolik de olsa bir destek vermek için ödeme yapılacak. Üniversiteye destek vermek isteyenler off-university.de adresine girerek hakkımızda daha çok bilgi edinebilirler" dedi.