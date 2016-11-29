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Barış akademisyenleri müzik grubu kurdu

Barış akademisyenleri Eskişehir'de 'Barış’a Ezgiler' isminde bir müzik grubu kurdu

29 Kasım 2016 20:53

'Bu suça ortak olmayacağız' metnine imza atan Barış Akademisyenleri içinde yerelan ve sözleşmeleri yenilenmeyen Eskişehirli akademisyenler 'Barış’a Ezgiler' adlı müzik grubu kurdu.

Eğitim-Sen Eskişehir Şubesi’nin ‘Dayanışma Gecesi’nde sahneye çıkan Barışa Ezgiler müzik grubu büyük ilgi gördü.

Es Gazete'nin haberine göre, mini konser sonrasında grup, izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandılar. Barış Akademisyenleri arasında yer alan Fidan Güneş Gürgör, Zafer Güzey, Murat Yıkılmaz, Ozan Devrim Yay’ın bulunduğu Barışa Ezgiler müzik grubunda ayrıca Sultan Zengin, Janset Koç ve Meral Kılagöz de yer alıyor.

Barışa Ezgiler Müzik Grubu 29 Kasım’da Adımlar Cafe’de sahneye çıkacaklar.

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