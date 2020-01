Ege Üniversitesi öğrencileri: Barış akademisyenlerine destek verdiğimiz için uzaklaştırma aldık!

Ege Üniversitesi'nde başlatılan soruşturmaların son dönemde hızlıca sonuçlandırılarak öğrencilere ardı ardına cezalar verildiği iddia edildi. Felsefe bölümü 4. sınıf öğrencisi Alçay Çelik Ankara katliamı protestosu nedeniyle 1 ay uzaklaştırma almasının ardından 'Barış için Akademisyenler'ine destek açıklaması nedeniyle de 6 ay daha ceza aldığını söyledi. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden Ruhat Alkan, "Ocak sonunda mezuniyete hak kazandım. Hatta mezuniyet belgemi de aldım. Buna karşın okulda yaptığım Barış Akademisyenlerine destek açıklaması nedeniyle soruşturma açıldı. Okulu bitirmeme rağmen 6 ay okuldan uzaklaştırıldım" dedi.

Cumhuriyet'ten Hakan Dirik'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimiyle rektör atanan Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun'un, YÖK inisiyatifiyle yerini Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’na bıraktığı Ege Üniversitesi’nde son dönemde öğrencilere verilen cezalar dikkat çekti. Felsefe bölümü 4. sınıf öğrencisi Alçay Çelik, hakkında şimdiye dek açılan soruşturmaların son dönemde hızla sonuçlandırılarak ceza yağdırıldığını kaydetti. Ankara katliamı protestosu nedeniyle 1 ay uzaklaştırma alan Çelik, 'Barış için Akademisyenler'ine destek açıklaması nedeniyle 6 ay daha ceza aldı. Çelik, "Akademisyenler ihraç edildiği gün koridorda kitap okuduğum için dekanlık tarafından soruşturma açıldı. Bu soruşturma kapsamında ifademi aldılar. Hangi kitabı okuduğumu sordular. Ben de ‘Felsefe öğrencisiyim, her kitabı okurum’ yanıtı verdim. Ama her kitabın bir olmadığını söylediler. Hocaların kapısına astığımız ‘Barış istiyoruz ve sizi seviyoruz’ yazılarını soruşturmada bize delil diye gösterdiler. Ben de bu ülkede barış istediğimi ve hocalarımı sevdiğimi söyledim. Henüz bu soruşturmanın sonucu gelmedi” diye konuştu.

"Üniversite saraya sığmaz"

Ege Üniversitesi Deri Mühendisliği 1. sınıf öğrencisi Emine Akbaba da hakkındaki 3 soruşturmadan toplam 18 ay okuldan uzaklaştırma cezası aldı ve kaldığı devlet yurdundan atıldı. Akbaba, “Akademi biat etmeyecek. Saraydaki hesap kampusta tutmaz. Üniversite saraya sığmaz” diye konuştu.

En az oyu aldı, Erdoğan atadı, açığa alındı

Yurt genelindeki üniversitelerde olduğu gibi Ege Üniversitesi’nde de "barış akademisyenleri" görevlerinden ihraç edildi. Akademisyenler Ali Serdar Tekin, Cansu Akbaş Demirel, Feride Aksu Tanık, Hanifi Kurt, Aslı Davas, Lülüfer Körükmez Kaya, Melek Göregenli, Nilgün Toker Kılınç ve Zerrin Kurtoğlu Şahin artık öğrencilerine ders veremiyor. Ege’deki deprem, yalnızca akademisyen ve öğrencilerle sınırlı kalmadı. Seçimlerin ardından YÖK’e sunulan listede en az oyu almasına karşın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından EÜ Rektörlüğü’ne atanan Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun da “hakkında yürütülen soruşturmanın selameti için” açığa alındı. Hoşcoşkun’la birlikte farklı üniversitelerden gelen “ekibi” de aynı akıbete uğradı. Rektörlüğe ise vekâleten Prof. Dr. Beril Dedeoğlu atandı.