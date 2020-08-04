Barış Akademisyeni Hazal Başköy: Anadolu Üniversitesi suçunu kabul edip tüm haklarımı iade etmiş

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"Bu suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan Barış Akademisyeni Hazel Başköy, öğrencilik haklarının iade edildiğini açıkladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Hazel Başköy, "Anadolu Üniversitesi 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı metni imzaladığım için hakkımda soruşturma başlatıp tüm öğrencilik haklarımı gasp edeli 15 ay olmuştu. Öğrendim ki,suçunu kabul edip tüm haklarımı iade etmiş!" diye yazdı.

Öğrencilik haklarını almak için 15 ay boyunca mücadele verdiğini belirten Hazel Başköy; "Bu tabii ki kendiliğinden olmadı. Herkes tezini yazarken, akademik çalışmalar yaparken, ben 15 ayımı bu ahlaksızlarla mücadele ile geçirdim" dedi.

Hakkında açılan soruşturmanın 15 ay boyunca sonuçlandırılmadığını, bu süreçte kampüse girişinin dahi yasaklandığını belirten Başköy, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrılan eski Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı'yı da anarak "15 ayın hesabını vereceksin Çomaklı!" ifadesini kullandı.

Hazal Başköy, tez danışmanlığına son verip kendisini 'terörist' ilan eden danışmanlarını da unutmayacağını belirterek "O hiç uğramayacağınızı düşündüğünüz mahkeme salonunda sanık sandalyesinde sizleri de göreceğim. Pek yakında! " diye yazdı.

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