Barınma sorunu yaşayan öğrencilere makam odasını verdi

Samsun'da, Bafra Öğretmenevi'ne barınma sorunu yaşayan 94 üniversite öğrencisi yerleştirilirken yurt bulamayan 2 öğrenci daha açıkta kalınca makam odasını öğrencilere veren Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Yavuz Vural, “2 öğrencimiz geldi ancak öğretmenevinde yer yoktu. ‘Ne yapabiliriz’ diye düşündük. Aklıma, kendi odama iki yatak serip çocukları dışarıda bırakmayalım, düşüncesi geldi. Bu düşünceyi hayata geçirdik, çok da güzel oldu" dedi.

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla barınma sorunu yaşayan öğrencilere 46 odalı, 94 yataklı Bafra Öğretmenevi tahsis edildi. Barınma sorunu yaşayan 94 üniversite öğrencisi, öğretmenevine yerleştirildi. Kentte yurt bulamayan 2 öğrenci daha açıkta kalınca öğretmenevi müdür yardımcısının, yatak ve diğer eşyalar konulan makam odası, öğrencilere verildi. Bafra Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Vural da işlerini mesai arkadaşlarının odasından yürütmeye başladı.

"Yoğunluk durumuna göre bu odayı kullanacağız”

Vural, bu yıl KYK başvurularında büyük yoğunluk yaşandığını belirterek şunları söyledi:

"Bazı üniversite öğrencileri de barınma sorunu yaşadı. Bu sebeple Samsun Valiliği güzel bir proje hayata geçirdi ve kentimizdeki birçok sosyal tesis öğrencilerin hizmetine açıldı. Biz de gelen öğrencilere elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tüm öğrencilerin konaklaması, devlet tarafından karşılanıyor. Bu yoğunlukta valiliğin bilgisi dışında gelen öğrenciler de oluyor."

"Geçtiğimiz gün 2 öğrencimiz geldi ancak öğretmenevinde yer yoktu. ‘Ne yapabiliriz’ diye düşündük. O gün aklıma, kendi odama iki yatak serip çocukları dışarıda bırakmayalım, düşüncesi geldi. Bu düşünceyi hayata geçirdik, çok da güzel oldu. Çocuklar daha sonra buradan ayrıldı ardından çocuklarını kaydettirmek için Samsun’a gelen aile vardı. Onlara da yine odamızı verdik. Bundan sonra da yaşanabilecek yoğunluk durumuna göre bu odayı kullanacağız, o yüzden oda bir süre daha böyle kalacak” dedi. (DHA)