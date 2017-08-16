Bardakoğlu'ndan 'Akşener'in partisinde yer alacak' iddiasına yanıt

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, MHP genel başkanlığına aday olan ancak daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener'in kuracağı partide yer almayı kabul ettiği haberlerine yanıt verdi.

Hürriyet'e konuşan Bardakoğlu, "Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, ben diyanet işleri başkanlarının görevdeyken siyasetten uzak durması gerektiği gibi görevden sonra da aktif siyaset içinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü diyanet işleri başkanı bütün Türkiye’nin diyanet işleri başkanıdır. Türkiye’de ve dünyada İslam dini hakkında ve dini hayatın sorunlarıyla ilgili herkese aydınlatıcı bilgiler vermek durumundadır. Diyanet İşleri Başkanlarının siyasetin ayrıştırıcı ve doğal olarak gruplandırıcı atmosferine girmesinin dini değerleri hırpalanmasından endişe ederim" ifadelerini kullandı.

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener ve Ümit Özdağ liderliğinde yürütülen yeni partide eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç gibi isimler konuşulduğu iddia edilmişti.