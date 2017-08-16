T24 LogoT24 Logo
Politika

Bardakoğlu'ndan 'Akşener'in partisinde yer alacak' iddiasına yanıt

Eski Diyanet İşleri Başkanı Bardakoğlu, haberleri yalanladı

16 Ağustos 2017 20:54

Eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, MHP genel başkanlığına aday olan ancak daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener'in kuracağı partide yer almayı kabul ettiği haberlerine yanıt verdi.

Hürriyet'e konuşan Bardakoğlu, "Daha önce de defalarca ifade ettiğim gibi, ben diyanet işleri başkanlarının görevdeyken siyasetten uzak durması gerektiği gibi görevden sonra da aktif siyaset içinde olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü diyanet işleri başkanı bütün Türkiye’nin diyanet işleri başkanıdır. Türkiye’de ve dünyada İslam dini hakkında ve dini hayatın sorunlarıyla ilgili herkese aydınlatıcı bilgiler vermek durumundadır. Diyanet İşleri Başkanlarının siyasetin ayrıştırıcı ve doğal olarak gruplandırıcı atmosferine girmesinin dini değerleri hırpalanmasından endişe ederim" ifadelerini kullandı.

MHP'den ihraç edilen Meral Akşener ve Ümit Özdağ liderliğinde yürütülen yeni partide eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu ve eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç gibi isimler konuşulduğu iddia edilmişti.

ETİKETLER

Ali BardakoğluMeral Akşener

İlgili Haberler

Meral Akşener yeni partinin kuruluşunu erkene çekti

"Çalışmaları yapıp oluşumu Kasım ayında açıklamak gibi bir kararımız var"

Kulis: Meral Akşener, yeni parti için Haşim Kılıç ve Ali Bardakoğlu'na teklif götürdü

"Osman Pamukoğlu'na da teklif gitti"

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24