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Kulis: Meral Akşener, yeni parti için Haşim Kılıç ve Ali Bardakoğlu'na teklif götürdü

"Osman Pamukoğlu'na da teklif gitti"

16 Ağustos 2017 16:28

MHP'de Devlet Bahçeli'ye bayrak açarak Genel Başkanlığa aday olan ancak daha sonra partiden ihraç edilen Meral Akşener'in, kuracağı yeni parti için eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Haşim Kılıç ve eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu'na teklif götürdüğü iddia edildi. 

Kulislerde Bardakoğlu'nun söz konusu teklifi kabul ettiği, Kılıç'ın ise henüz kesin bir cevap vermediği konuşuluyor. 

Sözcü'den Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre; Meral Akşener ve Ümit Özdağ liderliğinde yürütülen yeni parti çalışmaları için takvim hızlandı. Kulislerde, Kasım ayında kurulması beklenen partinin, kuruluş çalışmalarını bir ay erkene aldığı, kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı'na ekim ayı içerisinde verilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Osman Pamukoğlu'na da teklif gitti

Ayrıca yeni partiye katılacak bir başka isim ise, Osman Pamukoğlu. Hak ve Eşitlik Partisi'nin (HEPAR) kurucusu olan, ancak daha sonra partiden ayrılan Pamukoğlu'nun da kendisine gelen teklife sıcak baktığı belirtiliyor.

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Meral AkşenerÜmit ÖzdağHaşim KılıçAli Bardakoğlu

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