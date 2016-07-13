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Spor

Barcelona'nın son transferi Lucas Digne

Katalan ekibi, Paris Saint-Germain'e bonservis bedeli olarak 16,5 milyon Euro ödeyecek

13 Temmuz 2016 20:43

La Liga ekiplerinden Barcelona, Fransız Kulübü Paris Saint-Germain'in sol beki Lucas Digne'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki oyuncuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ikinci olan Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda olan ancak hiçbir maçta oynama şansı bulamayan Digne için Katalan ekibinin, Paris Saint-Germain'e 16,5 milyon Euro ödeyeceği, serbest kalma bedelinin ise 60 milyon Euro olduğu belirtildi.

Açıklamada, Lille, Paris Saint-Germain ve geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Roma formalarıyla toplam 148 maça çıkan, altı gol ve 13 asistlik performans sergileyen oyuncunun, yarın Barcelona'ya gideceği ve sabah erken saatlerde sağlık kontrolünün ardından Nou Camp Stadı'nda düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

 

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