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Spor

Umtiti, Barcelona'ya imza attı

Katalan ekibi 5 yıllığına anlaştığı 22 yaşındaki Fransız futbolcu Umtiti için 25 milyon Euro bonservis ücreti ödedi

12 Temmuz 2016 20:08

La Liga ekiplerinden Barcelona, Fransız kulübü Lyon’un savunma oyuncusu Samuel Umtiti’yi kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki stoperle 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

EURO 2016’da ikinci olan Fransa Milli Takımı’nda 3 maça çıkan Umtiti için Katalan ekibinin, bonservis bedeli olarak 25 milyon Euro ödeyeceği, serbest kalma bedelinin ise 60 milyon Euro olduğu belirtildi.

Açıklamada, Lyon formasıyla 5 sezon boyunca 170 maça çıkan ve 5 gol atan oyuncunun, perşembe günü Barcelona’ya gideceği, cuma günü ise sağlık kontrolünün ardından Nou Camp Stadı’nda düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

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