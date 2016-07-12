Umtiti, Barcelona'ya imza attı

La Liga ekiplerinden Barcelona, Fransız kulübü Lyon’un savunma oyuncusu Samuel Umtiti’yi kadrosuna kattı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki stoperle 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

EURO 2016’da ikinci olan Fransa Milli Takımı’nda 3 maça çıkan Umtiti için Katalan ekibinin, bonservis bedeli olarak 25 milyon Euro ödeyeceği, serbest kalma bedelinin ise 60 milyon Euro olduğu belirtildi.

Açıklamada, Lyon formasıyla 5 sezon boyunca 170 maça çıkan ve 5 gol atan oyuncunun, perşembe günü Barcelona’ya gideceği, cuma günü ise sağlık kontrolünün ardından Nou Camp Stadı’nda düzenlenecek törenle resmi sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.