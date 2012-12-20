T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Barcelona'nın patronu kanser mi?

Barcelona Teknik Direktörü Tito Vilanova'nın yeniden kansere yakalandığı ortaya çıktı

20 Aralık 2012 10:10

Barcelona’nın teknik direktörü Tito Vilanova’nın, kansere yakalandığı ve görevini bırakabileceği belirtildi. Vilanova’nın, geçtiğimiz yıl ameliyatla aldırdığı tümörün tekrar büyümesi nedeniyle yeniden hastalığın pençesine düştüğü ve yeniden tedavi göreceği iddia edildi.
 
Josep Guardiola’dan boşalan koltuğu devralan İspanyol teknik direktörü Tito Vilanova’nın, yeniden kansere yakalanmış olabileceği belirtildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere, Barcelona kulübü resmi bir açıklama yapmadı. Ancak kulüpten hiçbir açıklama yapılmaksızın basın mensuplarıyla bugün yapılacak olan Noel yemeğinin iptal edilmesi, şüpheleri artırdı.

Barcelona kulübünden yapılan tek açıklamada, ilerleyen saatlerde Vilanova’nın sağlık durumu hakkında bilgi verileceği ifade edildi. Barcelona merkezli spor gazetesi El Mundo Deportivo, Noel yemeğinin Vilanova’nın hastalığını nedeniyle iptal edildiğini öne sürdü.

Vilanova, geçtiğimiz ameliyatla kansere neden olan tümörü aldırmış ancak hastalığının geçtiğimiz ay yeniden nüksettiği öne sürülmüştü. İspanyol basını, 43 yaşındaki teknik adamın en kısa zamanda tedaviye başlayacağını belirtirken, bazı kaynaklar Vilanova’nın Barcelona’da tekrar bıçak altına yattığını bile iddia etti.

Vilanova’nın, hastalığının yeniden ortaya çıkmasının kesinleşmesi halinde görevini en azından geçici olarak bırakması bekleniyor. Barcelona’nın savunma oyuncusu Eric Abidal’da kısa süre önce kanserle olan mücadelesinden zaferle çıkmış, kısmi karaciğer naklinin ardından antrenmanlara dönme izni almıştı.

ETİKETLER

barcelonatito vilanovakanser

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24