Barcelona'nın patronu kanser mi?

Barcelona’nın teknik direktörü Tito Vilanova’nın, kansere yakalandığı ve görevini bırakabileceği belirtildi. Vilanova’nın, geçtiğimiz yıl ameliyatla aldırdığı tümörün tekrar büyümesi nedeniyle yeniden hastalığın pençesine düştüğü ve yeniden tedavi göreceği iddia edildi.



Josep Guardiola’dan boşalan koltuğu devralan İspanyol teknik direktörü Tito Vilanova’nın, yeniden kansere yakalanmış olabileceği belirtildi.

İspanyol basınında yer alan haberlere, Barcelona kulübü resmi bir açıklama yapmadı. Ancak kulüpten hiçbir açıklama yapılmaksızın basın mensuplarıyla bugün yapılacak olan Noel yemeğinin iptal edilmesi, şüpheleri artırdı.

Barcelona kulübünden yapılan tek açıklamada, ilerleyen saatlerde Vilanova’nın sağlık durumu hakkında bilgi verileceği ifade edildi. Barcelona merkezli spor gazetesi El Mundo Deportivo, Noel yemeğinin Vilanova’nın hastalığını nedeniyle iptal edildiğini öne sürdü.

Vilanova, geçtiğimiz ameliyatla kansere neden olan tümörü aldırmış ancak hastalığının geçtiğimiz ay yeniden nüksettiği öne sürülmüştü. İspanyol basını, 43 yaşındaki teknik adamın en kısa zamanda tedaviye başlayacağını belirtirken, bazı kaynaklar Vilanova’nın Barcelona’da tekrar bıçak altına yattığını bile iddia etti.

Vilanova’nın, hastalığının yeniden ortaya çıkmasının kesinleşmesi halinde görevini en azından geçici olarak bırakması bekleniyor. Barcelona’nın savunma oyuncusu Eric Abidal’da kısa süre önce kanserle olan mücadelesinden zaferle çıkmış, kısmi karaciğer naklinin ardından antrenmanlara dönme izni almıştı.