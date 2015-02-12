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Barcelona’nın kuzeyinde kimyasal patlama

Patlama sırasında 2 kişi yaralandı ve kentin üstünde büyük turuncu bir kimyasal bulut meydana geldi

12 Şubat 2015 16:28

Barcelona’nın kuzeyinde yer alan Igualada kentinde Simar isimli bir kimyasal ürün dağıtım şirketinde araçların yüklenmesi sırasında bir patlama meydana geldi. Patlama sırasında 2 kişi yaralandı ve kentin üstünde büyük turuncu bir kimyasal bulut meydana geldi.

Katalonya Sivil Savunma yönetimi insanlara evlerinde kalmalarını, pencerelerini kapatmalarını ve okuldaki çocuklarını almak için bile evden ayrılmamalarını istedi. Katalonya İçişleri Sorumlusu Ramon Espadaler El Pais’e yaptığı açıklamada ‘’ Maalesef bölgede kimyasal bulutu dağıtmaya yeterli rüzgar yok, bulutun dağılması zaman alacak’’ diyerek, insanlardan sakin kalıp evlerinden çıkmamalarını önerdi. 

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