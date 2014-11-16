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Dünya

ABD'de kimyasal sızıntı: 4 ölü

Yetkililer, sızıntının kaynağının ve nedeninin araştırıldığını belirttiler

16 Kasım 2014 12:41

ABD’nin Texas eyaletine bağlı La Porte kentindeki DuPont tesislerinde meydana gelen kimyasal sızıntı sonucu dört kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de hastaneye kaldırıldı.

Doğalgazı kokulandırmak için kullanılan methyl mercaptan gazının DuPont tesislerinde sızması sonucu, dört DuPont çalışanı zehirlenerek öldü. 

Yetkililer, balık yada çürük yumurta kokusu yayan "methyl mercaptan" gazının, güvenlik gerekçesiyle doğalgazı kokulandırmak için kullanıldığını, sızıntının kaynağının ve nedeninin araştırıldığını belirttiler. 

1802'de barut imalatı amacıyla kurulayn DuPont şirketi, günümüzde dünyanın ikinci en büyük kimya şirketi olarak biliniyor.

 

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