Dr. Gaygusuz: Riva deresini kimyasal öldürüyor

Riva Deresi’nde üç gündür yaşanan balık ölümleri bilim insanlarını harekete geçirdi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi’nden Dr. Özcan Gaygusuz, ölümlerin kirlilik ve kimyasal atıklardan kaynaklandığını açıkladı.

Anadolu yakasının en büyük deresi olan Riva deresinde son günlerde toplu balık ölümleri gözleniyor. Sazan gibi kirliliğe ve oksijen azlığına son derece dayanıklı olan balığın toplu ölümünün anormal bir durum olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi uzmanları, derede incelemeler yaptı. Karadeniz’e dökülen dereye giden İstanbul Üniversitesi İç Sular Biyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özcan Gaygusuz, sazanların dışarıdan gelen kimyasal atıklar nedeniyle öldüğünü açıkladı.

Çevresinde fabrikalar var

Milliyet’ten Gökhan Karakaş’a konuşan Gaygusuz, “Dereye kirletici bir madde verildiği kesin. Ne olduğunu ve nereden geldiğini bilmiyoruz. Gördüğümüz tek balık sazan ama derinlerde başka türlerde olabilir” dedi. Gaygusuz, “Sazan tatlı sularda çamur ve kumlu zeminlerde yaşar. Düşük oksijen seviyesinde bile hayatta kalabilir” dedi. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Meriç Albay ise, sazan ölümlerin kanalizasyon ya da başka bir kimyasaldan kaynaklandığını söyledi.

Riva Mahallesi Muhtarı Mevlüt Eren de, dere çevresinde çok sayıda fabrika olduğunu ve İSKİ’nin de atıkları dereye vermiş olabileceğini savundu.