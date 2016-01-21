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Spor

Barcelonalı futbolcuya vergi kaçırmadan bir yıl hapis cezası

Daha önce de Messi vergi kaçırmakla suçlanmıştı

21 Ocak 2016 18:39

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Javier Mascherano’ya, vergi kaçırma suçundan bir yıl hapis cezasına mahkum oldu.

İspanya'da vergi kaçırmakla suçlanan ünlü futbolcu Lionel Messi hakkında başlatılan dava Ekim 2015'te düşmüştü. 

Radikal'in haberine göre bugün mahkemeye çıkan Mascherano’ya hapis cezasının yanı sıra 815 bin euro para cezası verildi. Daha önce Liverpool ve West Ham’de top koşturan futbolcu, 2011 ve 2012’de bir buçuk milyon euro kaçırdığını kabul etmişti. 31 yaşındaki Mascherano’nun hapis yatmayacağı, bunun yerine ek ceza ödemek durumunda kalacağı belirtiliyor.

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