Arjantinli yıldız Messi 22,5 ay hapis cezasıyla karşı karşıya

Barcelona Mahkemesi, Arjantinli yıldız Lionel Messi ve babası Jorge Horacio Messi'nin vergi kaçırmakla bağlantılı 3 farklı suçtan sanık olarak yargılanmasına karar verdi. Mahkeme, futbolcu Messi'nin 22,5 ay hapis cezası talebiyle yargılanacağı açıkladı

Hürriyet'te yer alan habere göre, Messi'nin 2007-2009 yıllarında elde ettiği reklam gelirlerinden vergi kaçırdığı iddialarıyla ilgili soruşturmayı yürüten Barcelona'nın Gava ilçesindeki mahkeme, maliyeye karşı işlenmiş 3 farklı suçtan hem Messi hem de babasının yargılanması için dava açıldığını duyurdu. Mahkeme, futbolcu Messi'nin 22,5 ay hapis cezası talebiyle yargılanacağı açıkladı.

Savcılık hafta başında sunduğu iddianamesinde, Messi'nin parasal işlerinde tüm sorumlunun babası Jorge Horacio Messi olmasından dolayı Barcelonalı futbolcu hakkındaki suçlamaların düşürülmesini talep etmişti. Buna karşın mahkeme, Gelir Dairesi Başkanlığı'nın başvurusu üzerine harekete geçen, İspanya'da devlet adına dava açma yetkisine sahip olan "Abogacia del Estado" (Devlet Avukatlığı) kurumunun iddiasını dikkate alarak Messi'nin de yargılanmasına karar verdi. "Abogacia del Estado", söz konusu reklam gelirlerinin büyük bölümünün, vergi kaçırdığı iddia edilen Uruguay ve Belice'deki şirketler üzerinden Messi'nin hesabına aktarıldığını savunarak, Arjantinli futbolcunun "bunu bilmeme olasılığı olmadığını" öne sürdü.

2007-2009 yıllarında elde ettiği reklam gelirlerinin vergisini beyan etmeyerek 4,1 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan futbolcu Lionel Messi ve onun menajerliği ile ticari iş yöneticiliği yapan babası Jorge Horacio Messi, bu olay ortaya çıkar çıkmaz maliyeye faiziyle yaklaşık 5 milyon avroluk ödeme yapmıştı.