Barcelona'dan Dembele'ye ceza; telefonunu sessize bile alamayacak

İspanya La Liga'nın son şampiyonu Barcelona, geceleri konsol oyunu oynayan ve bu yüzden antrenmanlara geç kalan genç yıldızı Ousmane Dembele'ye cep telefonunu sessize almama cezası verdi.

Barcelona forması giyen genç oyuncu Ousmane Dembele'nin, oyun bağımlısı olmasından dolayı bir süredir takım antrenmanlarına geç gittiği ortaya çıkmıştı.

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Marca'nın haberine göre Barcelona yönetimi Ousmane Dembele'ye bundan sonra cep telefonunu kapalı tutamayacağını, hatta sessize bile alamayacağını iletti.

Ousmane Dembele, bu sezon Barcelona ile çıktığı 20 resmi karşılaşmada 9 gol atıp 5 de asist yaptı.