Karnım ağrıyor diyerek antrenmana gitmemişti; sabaha kadar oyun oynamış

Barcelona kulübü yöneticileri, Fransız oyuncu Ousmane Dembele'nin oyun bağımlısı olduğunu düşünüyor.

AS gazetesinin haberine göre, Ousmane Dembele'nin, geçen haftaki Barcelona antrenmanını gece geç vakte kadar oyun oynadığından dolayı kaçırdığı ortaya çıktı.

Dembele'nin, antrenmanı karın ağrısından ötürü kaçırdığını iddia etse de bir önceki gece arkadaşları ile birlikte konsol oyunu oynadığından ve alarm kurmayı unuttuğundan dolayı kaçırdığı öğrenildi.

Barcelona kulübü yöneticiler, Ousmane Dembele'de oyun bağımlılığı olmasından korkuyor.

Ousmane Dembele, bu sezon Barcelona'da beklenildiği gibi bir performans sergileyemedi. Dembele, bu sezon Barcelona formasıyla çıktığı 15 maçta sadece 4 gol atabildi.