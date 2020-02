Barcelona zaferini süs havuzunda kutlayan Roma Başkanı Pallotta'ya para cezası

Övgü Pınar

Roma'nın İspanyol devi Barcelona'yı 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkmasının ardından galibiyeti bir süs havuzuna girerek kutlayan Kulüp Başkanı James Pallotta'ya 450 euro para cezası verildi.

Tarihi çeşme ve süs havuzlarına girmenin yasak olduğu Roma'da yaptığı bu sevinç gösterisi için özür dileyen Pallotta, başka bir çeşmenin restorasyonu için 230 bin Euro bağışta bulunma sözü de verdi.

Barcelona ile geçen haftaki ilk karşılaşmasında 4-1 yenilen Roma, Salı akşamı kendi sahasında oynadığı rövanş maçında ise tarihi bir geri dönüşe imza atarak İspanyol ekibi 3-0 yenilgiye uğratmış ve yarı finale çıkmayı başarmıştı.

Roma'nın büyük bir sürpriz yaparak Barcelona'yı yenmesi ve 1984'ten beri ilk kez kupada yarı finale çıkması üzerine taraftarlar kent sokaklarında kutlama gösterileri yapmıştı.

Maçı Roma merkezindeki lüks bir otelde izleyen Roma kulübü başkanı James Pallotta da, final düdüğü çaldıktan sonra Piazza del Popolo'ya (Halk Meydanı) giderek kutlama yapan taraftarların arasına karıştı. Pallotta coşkulu taratfarların tezahüratları eşliğinde, meydandaki tarihi Fontana dei Leoni isimli süs havuzuna daldı.

00:00: #ASRoma President Pallotta celebrates 3-0 win by jumping in Piazza del Popolo fountain.



09:00: Pallotta fined €450 for jumping in fountain.



15:00: Pallotta apologises, pays fine & donates €230,000 to fix fountain in front of Pantheon.



Don’t jump in fountains kids!