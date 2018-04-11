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Spor

Cengiz asist yaptı, Roma mucizeyi başararak Barça'yı saf dışı etti!

Roma, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale adını yazdırdı

11 Nisan 2018 02:41

Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Roma ilk maçta 4-1 kaybettiği Barcelona'yı evinde 3-0 mağlup ederek kupanın dışına itti.

Şampiyonlar Ligi'nde 10 yıl aradan sonra ilk kez çeyrek final bileti alan Roma, sahasında Barcelona'ya ecel terleri döktürdü. İtalyan ekibi maçın başından sonuna üstün oynadığı karşılaşmayı 3-0 kazanarak Messi'li Barcelona'yı kupanın dışına itti.

Olimpico'daki karşılaşmaya Roma golle başladı. Edin Dzeko, 6. dakikada attığı golle Roma'yı 1-0 öne geçirdi. 58. dakikada Daniele De Rossi penaltıdan attığı golle skoru 2-0'a getirdi. Roma'ya turu getiren gol ise 82. dakikada geldi. Karşılaşmanın 77. dakikasında Patrik Schick'in yerine oyuna giren Cengiz Ünder, Kostas Manolas'a 'al da at' dedi, Yunan defans oyuncusu Cengiz'in ikramını geri çevirmedi ve Roma 3-0 öne geçti. Kalan bölümde başka gol olmayınca Roma tarihi bir geri dönüşe imza atarak Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi.

İşte Roma'ya turu getiren golün hemen öncesi;


(Cengiz Ünder, maçın 82. dakikasında Roma'ya Barcelona karşısında turu getiren 3. golün asistini yaptı)

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Cengiz ÜnderRomaBarcelonaŞampiyonlar LigiÇeyrek FinalRoma yarı finalde

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