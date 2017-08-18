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Dünya

Barcelona saldırısında yaralanan Türk'ün kimliği belli oldu

Yaralı Türk vatandaşınının 33 yaşındaki Emre Eroğlu olduğu belirtildi

18 Ağustos 2017 17:24

Madrid Büyükelçiliği, dün Barcelona'da düzenlenen terör saldırısında bir Türk vatandaşının da ağır yaralandığını duyurmuştu. Yaralanan vatandaşın 33 yaşında işadamı Emre Eroğlu olduğu öğrenildi.

Eroğlu'nun tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın aktardığına göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Eroğlu’nun ailesinin telefonla arayarak sağlık durumuyla ilgili bilgilendirdi.

Çavuşoğlu aileyle, “Emre beyin durumunu yakınen takibi için Madrid Büyükelçiliğimiz ve Barselona Başkonsolosluğumuza talimat verdim. Başkonsolosluk yetkilileri kendisine hastanede refakat etmektedir. Sağlık durumu iyi. Ayağındaki kırıktan ameliyat oldu” bilgisini paylaştı.

Barselona'da dün yaşanan terör saldırısında 14 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 100 kişi yaralanmıştı. Terör saldırısını IŞİD üstlenmişti.

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