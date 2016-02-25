Barcelona MWC Fuarı'nda öne çıkan 4 teknoloji trendi



5G:

Akıllı telefon kullanımındaki artış ve Nesnelerin İnterneti, hızlı ve bant genişliği daha yüksek GSM hizmetini kaçınılmaz kılıyor. Beşinci nesil kablosuz ağ teknolojisi, bu alandaki ihtiyaca cevap verebilecek düzeyde görülüyor. 5G üzerinde halen çalışmalar devam ediyor. Ancak başta Güney Kore olmak üzere bazı ülkelerin servis sağlayıcıları 5G altyapısı oluşturma konusunda büyük mesafe kaydetmiş durumda.

Giyilebilir bilgisayar:

Taşınabilir ve giyilebilir mini bilgisayarların sayısı her geçen gün artıyor. Fitness kol saatleri bu alanda başı çekiyor. Barcelona'da bunların yanı sıra internet erişimi için telefon bağlantısına ihtiyaç duymayan akıllı saatler de öne çıktı. Akıllı saatlerin işlevleri giderek daha da çeşitleniyor. Akıllı saat üzerinden ödemeleri nakit, kredi kartı ya da PayPal ile yapmak mümkün.

Gelişmekte olan ülkelere internet hizmeti:

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Barcelona'da Internet.org isimli projesini anlattı. Internet.org, gelişmekte olan, nüfusu kalabalık, aynı zamanda internet bağlantısı bulunmayan bölgelere ücretsiz internet erişimi getirmeyi öngörüyor. Projenin bir parçası olan Free Basics bir süre önce Hindistan'da "ağ tarafsızlığı ilkesine zarar verdiği" gerekçesiyle yasaklanmıştı. Projeyi eleştirenler Facebook'u "dijital sömürgecilik" ile suçluyor.

Nesnelerin İnterneti:

Mutfaktan otomobile artık internetin girmediği yer kalmadı. 21'nci yüzyılın makineleri artık akıllı. Kendiliğinden iletişim kuruyor, veri topluyor, karar veriyor. Evlere dijital teknolojilerle çeki düzen veriliyor, kentlerin çehresi akıllı cihazlarla yeniden çiziliyor. Barcelona'da Nesnelerin İnterneti ile birlikte anılan birçok yenilik de tanıtıldı.